Communiqué La section des retraités du SAIPER UDAS se félicite de l’ ampleur du mouvement social

Par N.P - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 10:25

La section des retraités du SAIPER UDAS se félicite de l’ ampleur du mouvement social en France et en Outre mer sur la question des retraites et son report à 64 ans.



Nous ne pouvons que constater qu à l’assemblée nationale le gouvernement était minoritaire l’obligeant à utiliser le 49 3.



De plus les divers sondages montrent un rejet massif de cette réforme en particulier chez les actifs.



Plusieurs centaines milliers de personnes continuent à manifester depuis 3 mois.



Ce mouvement social est historique le plus important depuis de nombreuses années.



L’unité syndicale sans faille qui a prévalu est une des explications du maintien du haut niveau de combativité.



Nous n’attendons pas grand-chose de la rencontre avec Mme Borne.



Seul le retrait de ce texte pourrait permettre de retrouver une certaine sérénité.



Par ailleurs face à la détermination des manifestants le gouvernement n’hésite pas à utiliser la répression policière qui entraine dans le monde entier jusqu’aux usa des interrogations voire des réprobations



Plus que jamais pour obtenir le retrait de cette réforme à la Réunion comme ailleurs salariés ,jeunes, étudiants, enseignants soyons nombreux en grève et manifestation le jeudi 6 avril à Saint Denis et à Saint Pierre



Didier Debals

Section retraités

SAIPER UDAS