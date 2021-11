Communiqué La section PCR du Port en hommage aux résistants du 28 Novembre 1942

La section PCR du Port rendra hommage aux résistants du 28 Novembre 1942, ce samedi au Port. "Il s’agit là des valeurs de solidarité et des sacrifices auxquels nous avons modestement le devoir de nous référer". Par NP - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 08:29

Se référer aux illustres aînés qui ont su mener des batailles héroïques pour la liberté et la justice, est d’une grande utilité afin de nous éclairer toujours mieux et donner plus de force à nos luttes.



Le Port a eu cette chance d’avoir en son sein plusieurs de ces personnages exemplaires.

Après Paul Vergès que nous avons honoré récemment, ce 28 novembre 2021 ce sont d’autres Portois héroïques, contribuant à la libération de La Réunion, à qui nous rendrons hommage. Pour rappel, il s’agit de ces militants portois résistants, avec à leur tête le plus illustre d’entre eux, Léon de Lépervanche, qui sera ensuite maire du Port et député de La Réunion.



La commémoration du 28 novembre 1942, date de libération de notre île conquise ce jour-là grâce à la conjonction de deux événements décisifs : l’arrivée du contre-torpilleur ’Léopard’ dans les eaux réunionnaises, et la mobilisation victorieuse des Portois, demeure un moment déterminant et une expérience exemplaire dans l’histoire de notre pays.



Il s’agit là des valeurs de solidarité et des sacrifices à quoi nous avons modestement le devoir de nous référer afin de nous conforter dans nos convictions et mieux nous guider dans nos combats.



Compte-tenu du contexte sanitaire et conformément aux mesures préfectorales en vigueur, une petite délégation de la section PCR se rendra ce samedi 27 novembre 2021 à partir de 9h au cimetière marin du Port pour cet hommage historique.