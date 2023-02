La section PCR de Ste-Suzanne organise sa 1ère assemblée générale de l’année 2023

Au Bocage, à Sainte-Suzanne, quelques 200 militants de la section communiste de Sainte-Suzanne se sont rassemblés ce matin, pour l’organisation de leur première assemblée générale de l’année.



Lors de cette séance, présidée par Nadine GIRONCEL DAMOUR, secrétaire générale de la section, un point a été réalisé, en premier lieu, sur l’organisation et les perspectives envisagées pour l’année. Elle souligne en effet qu’une organisation efficace, est la clé du succès d’un parti politique : « C'est en travaillant ensemble, en nous organisant et en restant fidèles à nos principes que nous pourrons construire une société plus juste et égalitaire. »



Pour ce faire, elle rappelle aux militants la nécessité de redynamiser le fonctionnement des 28 cellules, afin d’amplifier les actions de proximité dans les quartiers. Il s’agit de renouer la relation de confiance avec la population en étant à leur écoute, en prenant en compte leurs besoins, leurs idées, pour s’inscrire véritablement dans une démarche participative.



Nadine GIRONCEL DAMOUR déclare ensuite que pour continuer le combat et faire triompher les idéaux du P.C.R., il est important de maintenir une base de soutien solide en recrutant de nouveaux militants. Cela implique une campagne d'adhésion dynamique qui sera placée sous l’effigie de Lucet LANGENIER, à l’occasion du 30ème anniversaire de sa disparition :« Cette année, i fait 30 ans que le camarade Lucet la quitte anou, nou va faire de ce moment un temps fort de l’année, avec, bien sûr, un temps de commémoration important le 30 juin 2023, comme nou la toujours fait, depuis 30 ans ! »



D’autres projets viendront nourrir la vie de la section politique PCR de Sainte-Suzanne sur des thèmes spécifiques et chers au P.C.R, comme notamment le réchauffement climatique. L’occasion pour la secrétaire générale de section de sensibiliser sur la mobilisation des militants, pour la participation à la 4ème édition de la Marche pour le climat et la biodiversité, prévue le dimanche 5 mars 2023, en hommage à Paul VERGES, né le 5 mars 1925.



Le ton a donc été donné ce matin par la secrétaire générale de section,mobilisation, coopération et cohésion sont les mots d’ordre, pour atteindre les objectifs visés par la section PCR de Sainte-Suzanne.



À la suite de cette intervention, MAURICE GIRONCEL, président d’honneur de la section, a dressé une analyse du contexte politique actuel, en abordant notamment les mouvements de contestation concernant la réforme des retraites, les conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat, ou encore les événements tragiques liés au mouvement terrestre, avec les séismes en Turquie et en Syrie.