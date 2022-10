Communiqué La section CGTR Santé et Action Sociale du CHOR est désormais ouverte

Communiqué de la CGTR Santé et Action Sociale du CHOR : Par N.P - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 17:43

Chèr.e.s‌ collègues,



Après avoir créé et passé douze années à vos côtés, je vous informe que nous (Secrétaire Départementale et Trésorier Départementale) avons été remerciés et démis de nos fonctions par un putsch syndical…



La section CGTR Santé et Action Sociale du CHOR est désormais ouverte. Son bureau est représenté par Zohra GIVRAN (Secrétaire adjointe) et Patrick NARAYANIN (Secrétaire) ainsi que tous les membres de notre ancien bureau et tous nos adhérents qui rejettent en bloc ses pratiques d’apparatchik.



Les intérêts individuels, les égos, et les petits privilèges ont malheureusement emportés sur l’intérêt collectif. Aucun reproche réellement fondé n’a été formulé, et toutes les rumeurs colportées de-ci de-là sont bien des rumeurs : fausses voire diffamatoires. Ne pouvant vous laisser tomber, et ayant retrouvé les valeurs que nous avons toujours défendus, c’est tout naturellement et avec plaisir que nous avons décidés de poursuivre la lutte et la défense de vos droits avec la CGTR Santé et Action Sociale. Ce sont désormais sous les couleurs de la CGT que nous continuerons à vous défendre, et nous remercions de la confiance que vous nous accorderez de nouveau.



Patrick NARAYANIN

ZOHRA