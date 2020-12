La section 974 d’UNSA Police rejette le "Beauvau de la sécurité"

Lors d’une interview accordée à Brut le 4 décembre où il a évoqué les contrôles au faciès et les violences de certains policiers, Emmanuel Macron a provoqué la colère de la police. Quelques jours après, le président de la République a annoncé la tenue d’un "Beauvau de la sécurité" en 2021 afin d’améliorer les conditions d’exercice des forces de l’ordre et consolider leurs liens avec la population.



Les syndicats Alliance et UNSA Police ont indiqué ne pas vouloir participer pour le moment à cette concertation. Un refus partagé par la section 974 d’UNSA Police qui estime que le chef de l’État n’a pas respecté ses engagements pris en octobre dernier. Parmi ces demandes, les policiers demandent des mesures sociales, la protection fonctionnelle, le floutage des policiers en intervention et la prise en charge de la mutuelle par le ministère.



Une rencontre entre Gérard Darmanin, le ministre de l’Intérieur, et les syndicats de Police doit avoir lieu vendredi prochain. Une réunion qui va s’avérer décisive pour éviter une rupture entre le gouvernement et les forces de l’ordre.