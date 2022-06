A la Une . La secrétaire d'Etat Chrysoula Zacharopoulou visée par deux plaintes pour viol

C'est la troisième membre du gouvernement à être visée par des accusations de violences sexuelles. Après Damien Abad et Gérald Darmanin, c'est au tour de Chrysoula Zacharopoulou, gynécologue de profession et actuelle secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie, de faire l'objet de deux plaintes pour des faits de viols. Selon France Info, une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris après deux plaintes déposées par deux femmes. Par NP - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 07:35

Les faits reprochés à la ministre auraient été commis dans le cadre de sa profession. Une première plainte avait été déposée le 25 mai, suivie d'une seconde le 27 mai et les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Chrysoula Zacharopoulou est accusée par les plaignantes de viols gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations pratiquées sans consentement.



Spécialiste de l'endométriose, Chrysoula Zacharopoulou exerçait ses fonctions à l'hôpital Trousseau et à l'hôpital Tenon à Paris. Elle travaillait sous la direction du professeur Emile Daraï; lui-même accusé par 25 patientes de viols et violences gynécologiques.



Contacté par plusieurs médias, Matignon se refuse pour le moment de commenter cette affaire.