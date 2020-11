A la Une ... "La séance", le premier roman érotique de Leïla Lebon

Leila Lebon a toujours pensé que l’écriture d’un livre était le genre de projet réservé aux autres, ceux qui sont philosophes ou littéraires. Jusqu’au jour, où elle prend conscience qu’elle ne sera jamais la femme belle et mince qu’elle rêvait d’être depuis ses 7 ans dans tous les romans qu’elle dévorait. Alors elle se demande : “Pourquoi je n’écrirais pas un livre ? Qu’est-ce qui me retient ?" Finalement, elle se décide et écrit son premier roman. "La séance" disponible en librairie depuis le mois dernier. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 15:21 | Lu 1051 fois

Une grande partie des romans érotiques et romantiques est basée sur les mêmes piliers, à savoir une jeune fille, belle, mince, avec un avenir prometteur qui rencontre un homme beau à tomber, riche, sportif, et extrêmement sexy.

“Pourquoi une mère de famille ne pourrait-elle pas vivre ses fantasmes ? À travers ce roman, je cherche à montrer que les femmes « banales » et rondes existent aussi. Le sexe et l’amour ne sont pas réservés aux femmes parfaites, loin de là. Pourquoi faire évoluer les personnages dans de grandes villes connues ? Ici, le récit invite au voyage entre l’Ile de la Réunion et l’ouest américain. J’essaye de partager ma passion pour mon île et pour la découverte d’autres terres” explique la romancière.



