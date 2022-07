Courrier des lecteurs La schizophrénie financière du monde est-elle une maladie que l'on pourrait soigner ?

(La sagesse des dictons populaires et l’urgence climatique et sociale) Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 14:43





Il y a des maladies qui se répandent plus vite que les autres. Notre planète en sait quelque chose. Et si je suis dans la misère et que j’apprends que mon riche voisin est un voleur, ne serais-je pas tenté de l’imiter ? Et, de fil en aiguille, je deviens plus riche que lui. « Qui vole un œuf vole un bœuf » comme le savent également nos braves paysans. Je crains qu’une fois de plus, le fameux « bon sens » paysan que certains dénigrent à l’envie, soit finalement « parole d’évangile ». On s’étonne de la pagaille du Monde mais, si les belles façades de nos immeubles et les portes capitonnées de certains bureaux, cachaient un trafic malsain de vol et de corruption ? Certains s’empressent de le dénoncer. Faut-il les croire ? Je ne me prononcerais évidemment pas sur ce sujet sulfureux. Mais admettez que, comme disent les fins limiers des enquêtes judiciaires, « les présomptions de culpabilité sont énormes ». Si c’est le cas, il faut que les coupables sachent « qu’un bien mal acquit ne profite jamais ». En terme mondialisé et plus clair, les déséquilibres sociaux que cette pourriture entraîne, nous mènent à des tensions de plus en plus insupportables et in fine à une troisième guerre mondiale dont personne (même les plus riches), ne sortira indemne. Lors de la prochaine révolution nous ne serons pas guillotinés par la Terreur mais, comme nous l’a déjà annoncé le grand Einstein, probablement tous brûlés par le feu nucléaire. Dieu merci, il semblerait que les jeunes générations ne l’entendent pas de cette oreille. Les « bifurquers » de nos prestigieuses grandes écoles en rupture avec le politiquement correct, semblent souffler une autre musique (1). Qu’on se le dise et qu’on se calme. La schizophrénie financière du monde est heureusement une maladie que l’on pourrait soigner autrement. Tout n’est peut-être pas pourri au royaume de France.



Voir : Non, tout n'est pas encore pourri au royaume de France mais, comme le savent tous les braves paysans de France et de Navarre, « quand le ver est dans le fruit. … ».

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=FQTnSvaN7Xo ou : https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/06/25/a-polytechnique-et-a-sciences-po-vent-de-contestation-lors-des-remises-de-diplomes-face-a-l-urgence-climatique-et-sociale_6132043_4401467.html