La saison des pluies 2021-2022 entre dans le top 5 des cinquante dernières années

Après trois saisons des pluies déficitaires, La Réunion a renoué enfin avec une vraie saison des pluies. Par LG - Publié le Dimanche 22 Mai 2022 à 11:22





Alors que la saison des pluies s’étend de décembre à avril, cette saison elle a débuté véritablement en février avec deux épisodes cycloniques qui ont apporté des pluies abondantes dans les Hauts. Elle s'est terminée par un mois d’avril exceptionnellement pluvieux.



Si décembre 2021 a affiché une pluviométrie proche de la normale (+10% en moyenne), le bilan était contrasté. L’Est et le Sud Sauvage ont été largement excédentaires tandis que l’Ouest était déficitaire. Dans les Hauts, les valeurs étaient généralement faiblement déficitaires. Sur l’Est, c'est l’épisode pluvio-orageux du 22 au 23 qui a donné des pluies diluviennes.



Dans la continuité de décembre, le mois de janvier 2022 a été faiblement excédentaire (+10% en moyenne), mais moins contrasté. C’est surtout la frange côtière du Nord-Est qui a été largement excédentaire tandis que les valeurs dans les Hauts sont restées faiblement déficitaires. Le mois a été marqué par une succession d’épisodes pluvio-orageux en première et deuxième décades sur le Nord et l’Est, en particulier du 11 au 15.



Le 3 février, le Cyclone Tropical Intense Batsirai a longé lentement l’arc des 200 km de distance au nord de La Réunion. Du 2 au 4, des pluies diluviennes se sont déversées sur le département tout en étant abondantes et torrentielles dans les Hauts (700 mm à 2000 mm). Puis du 19 au 23, La Réunion a été sous l’influence pluvieuse du Cyclone Emnati qui était passé toutefois à bonne distance entre 350 et 400 km au nord du département. Les cumuls de pluie dans les Hauts (2 fois moins que Batsirai) ont été tout de même conséquents (300 mm à 900 mm). Grâce à ces 2 épisodes, le bilan de ce mois de février atteint +60%. Ce qui le place au 7ème rang des mois de février les plus pluvieux depuis 51 ans. C’est dans les Hauts du Sud-Ouest que le bilan a été le plus excédentaire (2150 mm en moyenne, soit 3 fois plus de pluie que d’habitude).



Un mois d'avril record



Le mois de mars a été beaucoup plus calme avec un bilan proche de la normale (-15%). avec un déficit notable dans le Nord (-40%) qui a contrasté avec le Sud Sauvage (+20%).



Enfin, le début du mois d’avril a été marqué par un épisode pluvieux remarquable digne d’un épisode cyclonique. Du 1er au 5, une alimentation chaude et très humide en basse couche était surmontée en altitude d’une poche d’air froid quasi stationnaire. Cette concordance a renforcé et entretenu l’instabilité de la masse d’air. Des cumulonimbus à caractère orageux se sont régénérés et ont déversé des pluies diluviennes sur la moitié Est de La Réunion.



Avec un bilan de +40%, la saison des pluies 2021-2022 se situe au 5ème rang des saisons les plus pluvieuses depuis 1972, indique Météo France Réunion. Cela situe cette saison juste derrière les saisons 1979-80, 1986-87, 2017-18 et 1992-93.