La saison des croisières : savoir accueillir !

Le communiqué :



Actuellement, la saison des croisières bat son plein et les Portois, les réunionnais de passage

par le Port peuvent observer ces immenses bâtiments flottants en escale au Port-Est.

D’ailleurs, dans la presse locale, il est relaté leurs venues et les évènements autour de ces navires

d’où débarquent de nombreux touristes de différentes nationalités.



En général, ces croisières représentent une magne pour l’économie du pays et les villes

d’accueil qui en retirent satisfaction. A la Réunion, les croisiéristes profitent certainement de

nos belles plages, nos montagnes, les marchés locaux mais pas de la richesse du patrimoine

culturelle et historique de la ville du Port.



J’ai lu dans les deux journaux de presse écrite du 25/04/2023, que la ville de Saint-Denis avait

accueilli près de 300 voyageurs du NSC Orchestra à l’Hôtel de ville pour proposer des parcours

de visites.



Ils ont été reçus par Madame la Maire en personne et je salue cette initiative et pourtant les

bateaux accostent au Port.



Il est regrettable de constater que la ville du Port ne puisse pas proposer ce genre d’actions, des

circuits car notre ville est résolument riche sur le plan culturel et historique. Il y aurait tant de

parcours à imaginer, à co-construire pour que le Port et ses habitants en retirent une plus-value.

Le Port ne doit pas être reléguer à un quai de débarquement.



Il faut donner envie à ces vacanciers de visiter la ville, être créatif mais pour cela, il faut savoir

donner envie et avoir une volonté politique à la hauteur.



Firose Gador

Conseillère municipale du Port