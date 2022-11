La saison d'accouplement des tortues débute, Kelonia appelle les navigateurs à la vigilance

Durant ces accouplements qui peuvent durer plusieurs heures, les tortues sont particulièrement vulnérables aux collisions avec les bateaux. Seule la femelle nage, et doit trainer son poids et celui du mâle, ce qui les rend beaucoup moins réactives. Elles passent aussi beaucoup plus de temps en surface ou sub-surface.



Pour appel: actuellement seules 2 femelles reviennent régulièrement pondre à La Réunion. Et en juin, l’une d’elles Emma a été photographiée avec une blessure sur la carapace due à une collision.



La vitesse est limitée à 5 noeuds dans la bande des 300m depuis le rivage ou la barrière de corail. Mais les tortues peuvent aussi être présentes au delà des 300m. La vigilance est donc de mise pour les navigateurs.