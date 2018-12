La saison cyclonique a démarré, préparez-vous !

La Réunion est actuellement en saison cyclonique et chaque Réunionnais est appelé à se préparer aux situations d’urgence. Mieux préparés, mieux informés, vous serez en mesure d’agir et d’aider vos proches plus efficacement face à une situation d’urgence.

TCO