La saga des "Anges"...Haro sur les baudets!

"Il y a certains moments dans la vie où nous n'allons pas bien, et c'est humain. Nous ne sommes pas toujours positifs, nous n'avons pas toujours raison. Nous ne sommes pas toujours gentils. Il y a des moments où nous nous sentons brisés "...



Sce Saint-et-naturel de Ouest-France



Il y va de même de la société.



Et la société réunionnaise, ce week-end en a pris un grand coup, avec pour motif de traumatisme d' avoir botté le cul aux" Anges" en vacances chez nous.



Depuis que le Procureur a repris la main, les choses s'éclaircissent..les témoignages sont davantage audibles et même lisibles sur les caméras de surveillance.



Ça n' a plus rien à voir avec le cafouillage de dimanche après-midi où c'est clair, ça sentait " la banane " de tout bord à Malartic.( réflexion apportée par un ami internaute, colonel de gendarmerie à la retraite, de son état).



Le Commissaire Lallement n' aurait pas fait mieux..



" On est au calme " déclarait lundi le proc! Ouf! Il était temps..



Quand on a fait dans les draps, il est trop tard pour serrer les fesses ! Mais l' erreur est pédagogique, il faut savoir en tirer la leçon.

Du point de vue culturel et de la restructuration de notre pensée, certainement..



Qu' a-t-on à gagner à laisser se produire des artistes et des émissions de ce type dans notre île qui est aussi un département français, faut pas l' oublier.



A une question orientée et idéologique de la jeune députée de l' Ouest, la Ministre de la Culture y a répondu " l' Etat n' a pas vocation à intervenir et/ou interdire, dans la multiplicité des productions culturelles, c' est à vous de choisir.."Fermez le ban.



Le choix revient donc aux partenaires culturels de ce département et aux élus qui ont tendance à se soucier que de vendre l' île, point barre...



Qu'ils forment un" gang" ensuite pour venir crier haro sur le baudet, me fait rigoler. Ils font partie du programme qu'ils viennent de déchirer..confondus dans la même médiocrité.



Bref, c'est une mauvaise séquence pour tous ceux qui s' y sont mêlés.