Courrier des lecteurs La saga de l'immobilier collectif, à La Réunion

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 08:37





https://www.zinfos974.com/L-immobilier-a-La-Reunion-et-son-bati-sinistre-_a185172.html



J'en aurais terminé quand j'aurai vidé mon cœur contre tous les acteurs de secteur économique peuplé de crétins en tous genres et qui sous-prétexte de loger des gens les foutent dans un cloaque quotidien.



Bâtisseurs affairistes, Entrepreneurs fantaisistes, Sous-traitants défaitistes,

C'est le conglomérat de ce corps de métier, de cette confrérie de la maçonnerie...comme de la connerie



L'acheteur devient victime d'une arnaque organisée et l'occupant n'a plus qu'à subir.

Si l'administration judiciaire est dynamique pour les voleurs à la roulotte, puisque c'est sur cette clientèle que le Ministre de la Justice construit son auréole, nous sommes sous-administrés judiciairement pour tout ce qui lié au secteur de l'activité immobilière ..

Les experts-judiciaires confortablement installés comme dans une seconde carrière professionnelle avec ce statut ne voient que ce qu'ils ont envie de voir, pour écrire leur rapport d'expertise destiné au juge



Le Juristes normalement et professionnellement du côté des victimes ne se montrent pas très militants pour le coup.

Quand ils ne sautent pas les audiences ils n'osent opposer la vérité des situations au Tribunal.



La panoplie de ce "band de bézeurs" serait complète mais il manque les assurances et le mille-feuilles des contrats dommage-ouvrage, garantie biennale, mal-façons qui collectent en pourcentage du montant du projet immobilier mais pour disparaître ensuite dans la nature.



Ainsi va la vie, pauvre de nous, les usagers.

Vive la loi sauvage du capitalisme pur et dur dans ce secteur.

Nous sommes loin d'une économie sociale pour un mode de vie sociable et social pour être à l'abri, avoir un toit.

Pour mémoire l'épisode précédent :