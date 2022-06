Sport Réunion La rumeur qui lie Dimitri Payet à un transfert au Mexique n'est pas encore morte

L'information circule depuis plusieurs semaines. Les journalistes de Zinfos974 souhaitaient dans un premier temps temporiser avant de la relayer, mais cela n'est plus possible. Un club du Mexique souhaite recruter Dimitri Payet. Il y a évidemment peu de chances que ce transfert aboutisse. Par NP - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 06:30

Les médias sportifs mexicains rapportent que les Tigres UANL, où évolue l'ancien marseillais André-Pierre Gignac, sont intéressés par le profil de Dimitri Payet.



Le club a été séduit par les performances de l'ancien international français qui est tombé amoureux du Mexique après son installation dans le club des Tigres.

La direction sportive de l'équipe située à San Nicolás de los Garza s'inquiètent du possible départ de leur attaquant fétiche. Ils souhaiteraient le remplacer par un autre joueur venu de la ville phocéenne, Dimitri Payet.



Le Réunionnais a de son côté un contrat jusqu'en 2024 et a son avenir tracé car il devrait devenir un cadre de l'Olympique de Marseille au terme de sa carrière sportive.