Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La rue Saint-Louis s’embellit ! La rue Saint-Louis se fait refaire une beauté à Saint-Paul Centre ! Ce mercredi 23 février 2022, c’est une dizaine d’ouvriers paysagiste du Service Embellissement de la Ville, accompagnées de l’élu Jean MARCEAU, qui ont œuvré pour le projet d’embellissement de la Ville sur plus de 2 km.

Un cadre de vie plus agréable où il fait bon vivre. Soucieux pour les générations futures, la Ville de Saint-Paul, Terre nouvelle tournée vers la transition écologique, tient à mettre en place les dispositifs nécessaires pour une commune plus verte et plus responsable de son environnement. Remplacement des arbres morts, plantation, arrosage, tuteurage et nettoyage, ce sont au total 71 fosses qui seront traitées avec la plus grande attention. Pour veiller à la pérennité du projet, un contrôle rigoureux des plantations sera mis en place, afin de vérifier que l’arbuste s’adapte bien à son nouvel environnement.

Une action rentrant dans le cadre du plan 100 000 arbres, cette opération sur le terrain durera environ 8 jours. La rue Saint-Louis se verra au fur et à mesure du temps changer de visage et s’épanouir avec diverses essences finement choisies : goyavier royale, arbre à orchidée, bois fer bâtard, mahot tantan, arbre à feu, bois de Judas, prune malabar, bois de gaulette, tanguin péi, bois pintade et benjoin.

Préservation de l’environnement, un enjeu primordial. Pour l’année 2022, la municipalité tient à multiplier les actions environnementales, pour une meilleure préservation de notre environnement exceptionnel et de sa biodiversité unique en son genre. Pour rappel, tout au long de l’année, des interventions de sensibilisation à l’environnement sont organisées dans les écoles et dans les quartiers, afin de sensibiliser un maximum d’élèves et d’habitants au respect de l’environnement, au recyclage et à la valorisation des déchets.







