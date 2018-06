La ruche qui dit oui ou comment consommer autrement

Une manière de consommer autrement. Comment mettre en lien les consommateurs et les producteurs locaux ? C’est le défi que s’est lancé La ruche qui dit oui. Une plateforme ouverte depuis 5 ans et qui regroupe aujourd'hui 100.000 membres inscrits, des "abeilles". 100 à 150 paniers par semaine pour un réseau de 40 à 50 producteurs locaux.



Le concept, "un marché éphémère, une fois par semaine les producteurs se réunissent pour amener les produits qui ont été commandés par les abeilles". Rencontre avec ces abeilles qui ont fait le choix de la proximité et du local pour consommer.



Vidéo : Charline Bakowski