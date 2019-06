La "route solaire" et "la route la plus ombragée de l'Union européenne"...

La route des Tamarins est opérationnelle depuis 10 ans. Si l’objectif premier de la 2x2 voies à mi-hauteur était de décongestionner le trafic routier qui reposait quasi intégralement sur la route nationale longeant le littoral entre Saint-Paul et l’Etang-Salé, des objectifs secondaires avaient été évoqués à l’époque de la mandature de Paul Vergès.La "route solaire" est l’un des projets qui avait pu, un temps, faire rêver plus d’un automobiliste réunionnais. La perspective ne dépassera pas le stade de l’étude de faisabilité. Seul demeure aujourd’hui le parc photovoltaïque qui coiffe la tranchée couverte avant le viaduc de Saint-Paul.En février 2010, les promesses de campagne électorale des régionales donnaient ainsi aux électeurs l’occasion d’imaginer, un jour, rouler sur une route des Tamarins jalonnée de panneaux photovoltaïques, faisant d’une route 100% carbone une route vertueuse. Les élections approchant à l'époque et le pouvoir changeant de main un an plus tard n'ont sans doute pas contribué à la sortie de terre de ces promesses.Autre curiosité amusante dix ans après, la volonté de faire de ce même axe routier un jardin foisonnant de part en part de la quatre voies, avec des "centaines de milliers" d’espèces végétales plantées. Le tout pour 14 millions d’euros de marchés publics de végétalisation tout de même. Le résultat ne saute pas aux yeux aujourd’hui.