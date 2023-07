La route forestière des Tamarins fermée pour travaux

Le communiqué :



La route forestière n°9 des Tamarins, reliant le Maïdo au Tévelave à 1 700 m d'altitude, longue de près de 20 kilomètres, est un axe très fréquenté par les Réunionnais mais également par les touristes.



Des travaux de réfection seront effectués du 28/07/2023 au 01/04/2024. La route sera donc totalement fermée au public et inaccessible aux piétons, cycles et véhicules sur 6,5 kilomètres, depuis l'aire d'accueil de la croisée (route du Maïdo) jusqu'au gîte (aire d'accueil des Tamarins - Timour). L'accès au Maïdo pourra se faire par le Guillaume et non plus directement depuis Le Tévelave ou Trois-Bassins. Le gîte des Tamarins reste accessible depuis la route forestière du Tévelave.



Ce chantier s'inscrit dans la poursuite des travaux réalisés en 2015 par la Région Réunion, dans le cadre du F.I.R.T, entre le Haut Tévelave et le gîte (portion en bleu sur la carte ci-dessous) et achèvent ainsi la réfection complète de la route forestière (portion en rouge).



Ces travaux, une fois achevés, permettront d'offrir aux usagers une route forestière aménagée et sécurisée reliant les 3 villages des Hauts (La Petite France, Trois-Bassins et le Tévelave), et facilitera ainsi l'accès au site touristique majeur du Maïclo par le sud.

L'ONF vous remercie de votre compréhension.