A la Une . La route du littoral toujours fermée, des convois organisés pour les poids lourds

Suite à l’éboulement qui s’est produit hier, les travaux de purges obligent à fermer la route du littoral jusqu’à nouvel ordre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 06:11

Le communiqué :



Le CRGT vous rappelle que suite à l’éboulis qui s’est formé cet après-midi sur la RN1 Route du Littoral, dans le secteur des Potences, la route est totalement fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre.

Des travaux de purges d’urgence sont programmés demain jeudi 24 février.

Par ailleurs, des convois poids lourds seront organisés comme suit :

- dans le sens Nord/Ouest à 8h, 10h, 12h, 14h et 16h,

- dans le sens Ouest/Nord à 7h, 9h, 11h, 13h et 15h.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.



