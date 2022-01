Société La route du littoral toujours basculée, bouchon record hier soir

La route du littoral a été basculée hier soir en raison des pluies. Hier, les conditions avaient provoqué jusqu’à 25 km de bouchons en direction de Saint-Denis. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 07:01

Heureusement que ce lundi est toujours un jour de vacances. Hier, en raison des conditions météorologiques, le CRGT a basculé la route du littoral. Deux voies en direction du Nord et une en direction de l’Ouest.



À 20h hier soir, c’est près de 25 km de bouchons qui ont été recensés en direction du chef-lieu.



Heureusement, ce lundi matin semble plus calme. Si la route est toujours basculée, les premiers ralentissements ne commencent qu’au niveau des potences. Une situation qui va évidemment évoluer au fil de la matinée.



