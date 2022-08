A la Une . La route du littoral fermée jusqu’à midi et l’ouverture de la NRL

Le CRGT annonce la fermeture de la route du littoral jusqu’à midi afin de procéder aux derniers raccordements au viaduc de la NRL. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 06:50

Le communiqué du CRGT:



Le CRGT vous informe que pour permettre la réalisation des travaux de finition du raccordement de la RL au viaduc de la NRL, ainsi que la réalisation de travaux de purges dans la zone des Potences, la RN1 route du Littoral est totalement fermée à la circulation jusqu’aux alentours de 12h ce dimanche.

A la réouverture, la circulation dans le sens Nord/Sud se fera sur le viaduc de la NRL entre Saint Denis et la Grande Chaloupe.

Il est demandé aux usagers d’être attentifs à la nouvelle signalisation qui sera mise en place sur ce nouvel axe.



