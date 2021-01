A la Une . La route du littoral est basculée côté mer

Dans un communiqué, le CRGT informe du basculement de la route du littoral à cause des fortes pluies survenues au passage de Danilo près de l'île. Par B.A - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 06:05 | Lu 278 fois



RN1 - Route du Littoral

Basculement effectif



Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession.



Elle se fait sur une voie vers l’Ouest et sur 2 voie vers le Nord.