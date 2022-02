A la Une . La route du littoral, de la Montagne et de Cilaos fermés cette nuit

Le CRGT fait un point de situation des axes fermés ce vendredi après-midi et cette nuit. La route du littoral restera fermée au moins jusqu’à demain matin. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 15:56

Le communiqué :



Le CRGT vous informe que suite aux mauvaises conditions météorologiques, les axes routiers suivant resteront fermés cet après-midi et la nuit prochaine au minimum :



- RN1 Route du Littoral entre Saint Denis et La Possession,

- RN1A à Saut Paul, secteur Cap Lahoussaye,

- RN5 Route de Cilaos,

- RD41 Route de la Montagne, aux PR 18 et 19 secteur Grande Chaloupe,

- RD48 Route de Salazie, à partir du PR 19 (depuis le secteur la Savane jusqu’à Hell-bourg) par mesure de sécurité, la route sera totalement fermée de 21h à 5h.



Nous vous tiendrons informés, selon l’évolution des conditions météo mais également suivant les travaux de sécurisation et de dégagement, de la réouverture de ces axes.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur