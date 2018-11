La route du Littoral toujours bloquée

La circulation entre le nord et l'ouest est toujours compromise en début d'après-midi. Les agents de la DRR n'ont toujours pas pu intervenir pour déblayer la chaussée des obstacles.



L'intervention des gendarmes et les projectiles de part et d'autre hier soir ont laissé de nombreux débris sur la chaussée. "Les manifestants ont disposé des barrières supplémentaires à hauteur du blocage en sortie de ville de La Possession", complète la Direction régionale des routes, ce qui a rendu tout déblaiement de la chaussée impossible cette matinée. Ce blocage de cet axe routier rendra encore plus compliquée la venue des élus et syndicalistes de l'ouest et du sud alors qu'ils sont attendus à la préfecture cet après-midi.



La route de la Montagne demeure donc la seule alternative. Vers midi, les policiers ont délogé quelques manifestants positionnés à hauteur de la Vigie côté Montagne Saint-Denis.