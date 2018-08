La route du Littoral sur voies réduites dans le sens Nord/Ouest ce week end

La manifestation sportive intitulée « Marathon de la Corniche » se déroulera le dimanche 5 août sur le territoire des communes de Saint Denis, la Possession, le Port et Saint Paul. Des restrictions de circulation seront à prévoir pour permettre le bon déroulement de cette manifestation, comme suit:



- sur la RN1 Route du Littoral, la circulation se fera sur voies réduites dans le sens Nord/Ouest entre Saint Denis et La Possession du samedi 4 août à 22h au dimanche 5 août à 11h



- sur la RN1 à Saint Denis, le Barachois sera fermé à la circulation de 4h à 7h. Une déviation sera mise en place dans le sens Ouest/Nord par la rue Labourdonnais et dans le sens Nord/Ouest par la rue de Nice



- sur la RN1 à Saint Paul secteur échangeur Savanna, les bretelles de sortie et insertion dans le sens Nord/Sud seront fermées de 6h à 12h