La route du Littoral retrouve partiellement ses quatre voies

Le CRGT vous rappelle que sur la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession avec une voie vers le Nord et deux voies vers l’Ouest.



Une gestion est prévue vers 18h30 pour affecter le mode inverse. A l’issue de cette gestion, la circulation se fera sur quatre voies uniquement entre les Potences et la Grande Chaloupe, sauf nouvel évènement imprévu.