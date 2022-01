A la Une . La route du Littoral ne va pas retrouver ses quatre voies au bout de 48h de basculement

Basculée sur ses voies côté mer depuis dimanche soir, la route du littoral ne va pas retrouver ses quatre voies au bout de ces 48 heures écoulées. Par NP - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 17:22





Encore de la patience donc aux deux extrémités de la route côtière. C'est cette nuit que devait en théorie prendre fin le basculement de la route du littoral. Mais ça ne sera pas le cas. Lorsqu'un épisode pluvieux conséquent survient et atteint les 50 millimètres de pluie, un basculement est décidé d'office pour une durée maximum de 48 heures.Mais ce délai n'est respecté que si l'épisode pluvieux a pris fin lorsque la décision de basculement est prise, ce qui n'a pas été le cas depuis dimanche soir. La pluie continuant de tomber et le bulletin de vigilances fortes pluies qui vient d'être reconduit ce mardi à 17H sont autant de facteurs qui viennent prolonger d'heure en heure le basculement de la route du littoral.Encore de la patience donc aux deux extrémités de la route côtière.