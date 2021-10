A la Une . La route du Littoral est rouverte à la circulation

Après une fermeture totale entre 11h30 et 12h40, la route du Littoral est de nouveau ouverte à la circulation. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 12:44

Des travaux de purge ont été menés ce jeudi matin sur la route du Littoral. En cause, la présence d'un bloc rocheux d'environ un mètre cube en falaise, au niveau de la ravine Jacques.



Un premier éboulis a donné l'alerte dans la nuit de lundi à mardi : un bloc rocheux de près de 100 kilos qui s’est détaché de la falaise au niveau du PR 6+400. L’imposant galet s’est retrouvé sur les voies côté montagne après avoir rebondi sur les voies côté mer, où il s’est fissuré en deux parties. L’une d’entre elles s’est alors coincée entre le parapet et la chaîne de blocs.



Si la chute, survenue aux alentours de 4h du matin, n'a heureusement pas causé d’accident, l’événement représente un réel danger pour les milliers d’usagers quotidiens de cette route. L'incident a en outre permis de mettre en évidence la présence d'un second bloc menaçant en haut de falaise.



En fin de matinée ce jeudi matin, les agents de la Direction Régionale des Routes (DRR) sont ainsi intervenus pour sécuriser la zone. Deux cordistes ont testé ce bloc d'environ 1m3, afin de réaliser, si nécessaire, une micro-purge.



L'intervention est désormais achevée, laissant la voie libre aux usagers de la route à partir de 12H40.