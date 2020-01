La route des Camélias bloquée en soutien au motard accidenté

Vendredi dernier un jeune homme en moto percutait une voiture de policiers de la BAC (Brigade Anti-criminalité) au niveau des rampes de Saint-François.Le jeune au guidon de la moto, originaire du quartier des Camélias a été gravement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Saint-Pierre où il est entre la vie et la mort.Une enquête sur les causes de l'accident a été ouverte par le parquet. Selon les premiers éléments, l'accident ne s'est pas produit dans le cadre d'une course-poursuite. Le jeune homme ne portait pas de casque, était sous l’emprise de stupéfiants et pilotait un deux-roues volé. Une vidéo de surveillance a par ailleurs démontré que le motard descendait à vive allure, mettant hors de cause les policiers de la Bac dont les analyses toxicologiques sont également revenues négatives.Quelques heures après l'accident, des violences urbaines avaient éclaté aux Camélias . Des faits similaires se sont produits la nuit dernière.Ce jeudi après-midi, les proches du jeune homme ont prévu un rassemblement au niveau de l'allée des Cocos.Un groupe de jeunes a entrepris de bloquer la route au niveau du rond-point de la pharmacie du quartier.