La grande Une La route de Cilaos est rouverte aux véhicules légers Comme l'annonçait le CRGT ce midi, la RN5 route de Cilaos est de nouveau ouverte à la circulation. Les précipitations de cet après-midi n'ont pas empêché les travaux de déblaiement des éboulis.





Le CRGT annonce en effet dans un nouveau communiqué que la RN5 est à la circulation, ci-dessous, son communiqué.



Le CRGT vous informe que la RN5 Route de Cilaos est rouverte à la circulation pour les véhicules de moins de 2.5 tonnes jusqu’à 19h et sera de nouveau fermée jusqu’à 5h30 demain par mesure de sécurité.

Des convois poids lourds et bus entre 2,5 et 19 tonnes seront organisés demain lundi 12 février selon les horaires suivants : Sens descendant depuis Ilet Alcide à 6h30 et 12h

Sens montant depuis Rivière Saint Louis à 7h et 12h30

Il est rappelé que ce mode de fonctionnement est soumis aux aléas climatiques.



Cilaos est enfin désenclavé, malgré la pluie qui a de nouveau sévi dans le cirque. La RN5 avait été fermée à la circulation hier samedi, suite à de nouveaux et nombreux éboulis. Les enfants pourront se rendre à l'école en transports scolaires, les parents travaillant hors du cirque pourront aller au bureau. La galère s'éloigne pour un moment du quotidien des habitants de Cilaos, l'unique route les reliant au reste de l'île est ouverte jusqu'au prochain incident. B.A Lu 122 fois