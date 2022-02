"La rou la tourné"

Le communiqué :



Certes, nous avons connu deux cyclones qui ne nous ont pas épargnés et nous en connaîtrons peut-être encore pendant cette saison. Nous félicitons les équipes de terrain qui nous ont plus ou moins rapidement ramenés à une vie normale. Par contre, certains Maires n’ont toujours pas compris qu’il faut prendre de l’avance sur la saison cyclonique et faire un diagnostic DANGER-CYCLONE sur sa ville. Un exemple simple : les arbres en bordure de route qui sont... élagués après le passage du cyclone et donc notamment des coupures électriques prévisibles, des dangers pour piétons, voitures, etc.



D’autres exemples peuvent être cités.



À ce jour, déchets verts et encombrants sont encore joyeusement jonchés sur nos trottoirs puisque non collectés dans certains quartiers. Or il est impératif que ces collectes se fassent rapidement (les rats pullulent) puisque nos impôts servent SURTOUT à préserver la salubrité dans nos rues et notre qualité de vie par un environnement préservé.



Faire de la politique c’est surtout prévoir. Ces phénomènes deviendront de plus en plus puissants et fréquents avec le réchauffement climatique. Les institutions et nous aussi usagers, ne pouvons rester dans l’attentisme ou dans le déni. Ce réchauffement climatique est en train de bouleverser le monde. Et chacun/e est concerné-e et appelé-e à se mobiliser et à faire des efforts. Les élu-es de notre département sont censés s’y atteler déjà depuis au moins 2 décennies ( seul Paul VERGÈS avait alarmé). Nous ne sommes pas en avance.



Cependant, notre monde à nous un peu plongé dans la morosité quotidienne de la pandémie et de cette présidentielle terne, notre monde réunionnais a été bouleversé ce dimanche soir à l’Étang-Salé par la victoire de Monsieur Mathieu HOARAU. On s’y attendait, et la victoire est belle.



Toute l’équipe de SEPT se joint à moi pour le féliciter et l’encourager puisqu’être Maire n’est pas chose facile. C’est une page de La Réunion qui se tourne, c’est une page de l’Étang-Salé qui s’ouvre, c’est une belle page.

Félicitations Monsieur HOARAU et toute son équipe



Yvette DUCHEMANN

Présidente de 7 (Solidarité Écologiste Populaire Pou Nout Tèr) SEPT