Communiqué La rondavelle de la Saline-les-Bains en partie détruite, Jean-François Nativel réagit

Jean-François Nativel réagit à la destruction d’une partie de la rondavelle de la Saline-les-Bains. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 16:58

Le communiqué :



Je tenais à signaler qu’en tant qu’administrateur de Tamarun, j'étais intervenu en CA à ce sujet l’année dernière à la demande de l’ancienne gérante. La présidente et la direction de cette structure m'avaient assuré (en mettant la faute dans ce dossier sur l’ancienne gérante en passant) qu’un permis de régularisation était en cours, ce qui apparaissait impossible puisque cette structure a été édifiée sur le domaine littoral inconstructible.



Ce dossier bizarrement n’apparaissait pas dans les différents contentieux (pourtant nombreux) présentés par Tamarun lors des conseils d’administration.



La plus grande partie en bois de 40 m² a été détruite ces derniers jours. Il reste juste une structure en béton de 12 m² qui ne devrait pas tarder à suivre…d’autant que le béton est en principe interdit sur le domaine public maritime.



L’ancienne gérante, Madame Isabelle Bruneau, a mis ce dossier au tribunal d’une part contre l’office notarial qui aurait délivré un acte non conforme, mais aussi contre la mairie et Tamarun prochainement dans la mesure où aucune réponse n’a été donnée (à ce jour) à ses différentes demandes en vue d’un arrangement à l’amiable.



J’espère que la lumière pourra être faite sur cette affaire qui aura conduit depuis des années une chef d’entreprise dans une situation inextricable, et qui se retrouve aujourd’hui ruinée.



Jean-François Nativel

élu municipal d’opposition à Saint-Paul

conseiller départemental 19e canton



