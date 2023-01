A la Une . La rivière des Roches et rivière des Marsouins en vigilance jaune crues

Les précipitations déjà survenues dans la nuit ont entraîné une élévation des niveaux d'eau sur l'Est, notamment sur les rivières des Roches et des Marsouins. La vigilance en JAUNE crues est émise pour la rivière des Roches, rivière des Marsouins. Par NP - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 08:59

L'ensemble des bassins versants du Nord et de l'Est pourrait rester sensible et réactif à une reprise des précipitations.

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ENSEMBLE DES COURS D'EAU de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.



L'état maximum de la vigilance crues à La Réunion est jaune.

Elle indique un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées et/ou saisonnières.