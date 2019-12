La rivière Langevin temporairement interdite au public

La rivière Langevin est à compter de ce vendredi interdite au public entre le Bassin Dinan et l'embouchure.



En cause, des analyses de la qualité de l'eau défavorables.



La baignade et les activités nautiques pourront reprendre dès que les résultats se seront améliorés, informe la mairie.



En attendant, seules les personnes dûment autorisées et habilitées par la mairie de Saint-Joseph pourront accéder à cette zone en cas de nécessité.