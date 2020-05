A la Une . La rivalité se termine au tribunal Deux jeunes saint-paulois, dont la rivalité remonte à plusieurs années, ont fini devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis après une altercation plus violente que d’habitude.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 09:01 | Lu 80 fois

"C’est lui qui a commencé". Cette phrase, généralement prononcée dans les bureaux de CPE de collège a été également l’excuse des deux jeunes hommes présentés au tribunal de Saint-Denis. Comme le révèlent nos confrères nos confrères du Quotidien, c’est finalement le juge qui a dû faire office de médiateur de quartier.



Mercredi dernier a vu le dernier chapitre de cette rivalité. Les deux hommes se croisent dans une station-service de St-Paul. Bryan, 19 ans, assure que son rival Ludovic, 29 ans, lui a fait un geste de provocation. Il se munit alors d’un galet et d’une barre de fer pour en découdre. Ludovic se saisit également d’une barre de fer et la bagarre commence. Des membres de la famille de Bryan se mêlent au combat. Heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer.



Inconnu de la justice, Bryan écope de 6 mois de prison avec sursis probatoire et obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. Ludovic, qui possède un casier judiciaire déjà rempli, prend de son côté 9 mois de prison, dont 6 fermes, mais sans mandat de dépôt. Les deux hommes ont interdiction de s’approcher l’un de l’autre.





