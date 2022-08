A la Une . La revalorisation des retraites ne débutera pas ce mois-ci

Alors qu’une revalorisation des retraites à hauteur de 4% est annoncée par le gouvernement, elle ne débutera pas ce mois-ci. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 10:02

C’est ce mardi 9 août que sont versées les pensions de retraite du mois de juillet. Les bénéficiaires ne vont constater aucun changement malgré l’annonce d’une revalorisation de 4% sur les retraites de base du régime général.



La raison provient du retard du gouvernement dans le calendrier sur la loi sur le pouvoir d’achat. La caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) attend l’autorisation pour enclencher les revalorisations et n’a pas eu le temps de le mettre en place pour aujourd’hui.



La date de mise en application de cette revalorisation n’est pas connue, puisqu’elle dépend de l’adoption du projet de loi par le Parlement. Néanmoins, cette loi sera rétroactive à partir du 1er juillet et les sommes dues seront reversées.



Cette revalorisation de 4% fait suite à celle janvier (1%). La somme des deux représente 60 euros sur une pension de 1200 euros pour les pensions de retraite de base, hors complémentaires. Pour ces dernières, une révision des montants sera effectuée en novembre. Les pensions de réversion sont également concernées par la hausse de 4%.



Bruno Lemaire, le ministre de l’Économie, a affirmé qu’en raison de l’inflation une nouvelle revalorisation pourrait avoir lieu en janvier 2023.



