La restauration des plages de ponte des tortues marines à la Réunion

La Région Réunion travaille ces dernières années à doter la Réunion d’un nouveau modèle de développement qui permette de concilier économie et écologie. Un modèle de bio-économie compétitive où la prise en compte de la préservation de l’environnement est considérée non pas comme une contrainte mais comme une opportunité. Cet état d’esprit imprègne chacune de nos actions dans l’ensemble de nos champs de compétences.



C’est dans cette démarche que la Région s’inscrit avec la Nouvelle Route du Littoral, un chantier réunionnais, français et européen qui permettra de régler une fois pour toutes la question de la sécurité des usagers sur cet axe vital de communication pour notre île.

Sur ce chantier, ce sont près de 80 millions d’euros, soit 5 % du budget total, qui sont mobilisés pour la préservation des milieux physiques et naturels. Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral présente un caractère exemplaire sur cette notion du moindre impact environnemental.



La Région Réunion s’est engagée à développer un projet respectueux de l’environnement, que ce soit dans sa conception mais également dans sa réalisation. Parmi les diverses mesures mises en place, la mesure compensatoire pour la restauration des plages de ponte de tortues marines à La Réunion constitue une mesure phare inscrite dans le cadre du Plan National d’actions relatif aux tortues marines. Depuis 2016, ces actions de production, plantation et sensibilisation permettent au plus grand nombre de participer à la valorisation de notre patrimoine naturel pour accroître les sites favorables à la ponte des tortues. Une actions parmi près de 150 pour faire coïncider la réalisation d’un chantier d’envergure nécessaire et la préservation / l’amélioration de notre environnement.



"Nous pouvons réussir collectivement à amener notre île au niveau de développement dont elle a besoin tout en préservant son environnement et son authenticité. C’est le pari que je fais et que nous sommes en train de relever, avec l’équipe régionale et avec chaque Réunionnaises et Réunionnais" - Didier ROBERT, Président de Région