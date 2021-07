A la Une . La résistante Marguerite Jauzelon fête ses 104 ans

La résistante Marguerite Jauzelon fête ses 104 ans en ce 25 juillet. Un anniversaire célébré en présence de la présidente du Conseil régional Huguette Bello, du Père Torpos, curé de la paroisse de Saint-Gilles, d'Aude Palant Vergoz et de ses proches. Par LG - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 15:38

Le parcours d’exception de Marguerite Jauzelon est une nouvelle fois honoré. Celle qui a participé à l’action de la Résistance française durant la Seconde guerre mondiale fête ses 104 ans aujourd’hui.



Au domicile de sa fille en ce dimanche, des invités de marque ont souhaité une nouvelle fois saluer l’itinéraire de cette Réunionnaise qui, au même titre qu’une cinquantaine de jeunes femmes de La Réunion en 1943, se sont portées volontaires pour rejoindre l’Armée française de la Libération.



De 1943 à 1945, l'institutrice apporte à sa manière son effort de guerre en devenant ambulancière. A Oran au sein du 431ème Bataillon médical colonial, en août 1944 lors du Débarquement de Provence ou encore à Cavalaire et Toulon, sa mission sur le front consiste à évacuer les blessés. Ce n'est qu'en 1946 que la jeune femme rentrera sur son île dans la plus grande indifférence pour y reprendre son poste d'institutrice à Saint-André.



Son parcours exemplaire ne sera distingué qu'en 2002 lorsqu'elle fût élevée au rang de chevalier de la Légion d’honneur.







