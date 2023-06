La grande Une La résiliation des assurances conclues en ligne désormais possible en “trois clics”

La loi de mars 2023 pour la protection du pouvoir d’achat donne la possibilité aux consommateurs de résilier en ligne un contrat souscrit de la même manière. Les assurances sont pour l’instant concernées, mais d’autres services pourront à terme proposer cette possibilité. Par La rédaction - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 06:22

Protéger le consommateur et garantir un libre accès à la concurrence, voilà l’idée derrière cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible dès le début de ce mois de juin. Désormais, les contrats d'assurance qui peuvent être souscrits en ligne pourront également être résiliés par la même voie.



Les particuliers doivent avoir accès à un bouton “résilier” facile d’accès et clairement indiqué.



Quelques informations doivent être renseignée our mettre fin à votre engagement :

- nom et prénom (pour une personne physique), raison sociale ou dénomination sociale (pour une personne morale) ;

- moyen de contact (numéro de téléphone, mail...) permettant à l'assureur de confirmer la réception de la notification de la résiliation ;

- référence du contrat concerné (un numéro de contrat par exemple) ;

- motif de la résiliation ;

- date de l'événement donnant lieu à résiliation.



Un récapitulatif doit ensuite être présenté à l'assuré qui confirmera sa demande en cliquant sur la mention lisible "confirmer ma demande de résiliation" ou une formule analogue.



À noter que cette mesure s’applique également aux contrats en cours, et non pas uniquement à ceux passés après le 1er juin.



La résiliation “en 3 clics” s'étendra à de nombreux autres services prochainement (téléphonie, électricité...).