Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La résidence SIDR – la BUSE, accueille ses tout premiers habitants Nichée en plein cœur du centre-ville de Saint-Paul, la résidence SIDR – la BUSE- accueille actuellement ses tout premiers habitants. C’est une opération composée de 48 appartements allant du T1 au T5. Accompagnés des services de la SIDR, du cabinet d’architecture Alain Bocquée et des équipes de la Ville, le maire Emmanuel SÉRAPHIN a tenu à visiter les appartements, à échanger sur les travaux entrepris et sur les perspectives à venir ce mardi 5 avril 2022.

L’opération la BUSE, située rue Marius et Ary Leblond à proximité du centre-ville et de tous les services, accueille ses premiers habitants. Une belle occasion pour le maire, Emmanuel SÉRAPHIN, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents dans leur nouveau foyer.



GARANTIR UN AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET UNE OFFRE DE LOGEMENTS ADAPTÉE



Saint-Paul, Terre nouvelle tournée vers la transition écologique relève le défi d’un aménagement durable de son territoire, en adéquation avec les besoins démographiques, économiques et environnementaux.

Des espaces extérieurs végétalisés, un local d’ordures ménagères adapté au tri sélectif, une résidence sécurisée, des aménagements de promenade et des zones ombragées, tout est pensé pour un cadre de vie agréable pour les résidents de la BUSE.

C’est avec une architecture contemporaine de par sa forme, ses matériaux, ses couleurs et de son équipement d’opération en eau chaude solaire, que le logement, composé de quatre parties, concoure à un objectif de qualité environnementale de la construction.







Dans la même rubrique : < > Le Conseil des Habitants de Saint-Paul centre Une 2ème édition de l’aquathlon dédié aux jeunes couronnée de succès !