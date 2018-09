La résidence Anne Caze inaugurée à la Plaine Saint-Paul

Les 18 familles qui vont occuper les logements de la résidence Anne-Caze ont reçu, après les démarches administratives nécessaires, les clés de leurs nouvelles habitations. Cette réalisation de la SODEGIS se situe dans un quartier résidentiel calme et proche de toutes commodités.



Ce projet part d’un appel d’offre de la ville de Saint-Paul avec un cahier des charges qui définissait les attentes de la collectivité. Autant en terme d’architecture que d’intégration dans l’environnement immédiat.



« Cette résidence, à taille humaine, sera pour vous un havre de paix et le foyer permettant votre épanouissement tant que le partage, l’écoute, la communication et la solidarité guidera votre bien vivre ensemble », prodigue en guise de précieux conseils Annie Pignolet aux nouveaux résidents.



Le directeur général de la SOGEDIS, François Cornuz, a de son coté rappelé le rôle de l’entreprise publique locale dans l’aide au développement des territoires. « Nous voulons, à travers cette réalisation, montrer aux collectivités qu’il existe des réponses à leurs besoins, au demeurant, nous sommes disposés à vous apporter les solutions nécessaires en tant que bâtisseurs de logement social et durable », a t-il ajouté aux propos de la 16ème adjointe.



À la suite des discours, de la cérémonie de remise des clés et de la coupe du ruban, les résidents se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié. Une bonne manière d’entamer leurs nouvelles vies au sein de la résidence Anne-Caze.