La reprise du BTP retardée à cause de Berguitta

Le BTP (Bâtiment et Travaux Publics) devra patienter avant de pouvoir reprendre son activité. À l’arrêt depuis le 19 décembre pour les vacances du secteur, l’activité devait reprendre ce 18 janvier.



En alerte orange, les grues sont basculées "en mode girouette" pour plus de sécurité en cas de fortes rafales de vent. La sécurisation des chantiers est normalement faite au début des vacances, mais certains chantiers poursuivent leur activité de sécurisation aujourd’hui.



Si des dégâts matériels sur les routes et les bâtiments devaient se produire, le secteur est "prêt à faire face rapidement à un regain d’activité" précise le secrétaire général de la CGTR-BTP, Jacky Balmine.



Une grande majorité d’entreprises ont d’ailleurs prévu de reprendre l’activité dès lundi prochain, le 22 janvier.