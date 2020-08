La rentrée reportée pour 10 autres écoles dionysiennes

L’évolution sanitaire liée au COVID à Saint-Denis fait l’objet d’un suivi constant.



La Maire de Saint-Denis et le Préfet de La Réunion se sont donc à nouveau entretenus ce matin, samedi 15 août 2020, pour un point de situation.



Compte tenu de la découverte d’un cluster en cours d’investigation par les autorités sanitaires au Chaudron, ils ont convenu ensemble d’un point épidémiologique complet.



Une réunion s’est donc tenue ce jour à 16h, réunissant la Maire de Saint-Denis, la Directrice de l’ARS, le Préfet et la Rectrice de La Réunion.



Au regard de la situation sanitaire du chef-lieu, dans un souci de limiter la propagation de la circulation du virus, pour la protection des familles dionysiennes, la Maire décide ce jour du report de la rentrée scolaire en présentiel au 24 août, pour 24 écoles.



Parmi les nouveaux établissements concernés :



- Maternelle et élémentaire Eudoxie Nonge

- Maternelle et élémentaire Damase Legros

- Maternelle et élémentaire Michel Debré

- Maternelle et élémentaire Les Badamiers

- Maternelle et élémentaire Commune Prima

- Maternelle et élémentaire Herbinière Lebert



Pour le quartier du Bas de la Rivière et Petite-Île :



- École maternelle Petite Île

- École maternelle Rivière 2

- École élémentaire Jules Reydellet A

- École élémentaire Jules Reydellet B

- École maternelle Ylang Ylang



Pour le quartier de Sainte-Clotilde :



- École élémentaire Les Lilas

- École maternelle Claude Debussy

- École primaire Jean-Baptiste Bossard

- École maternelle Vauban

- École maternelle Champ-Fleuri

- École élémentaire Champ Fleuri

- École maternelle Jacarandas

- École élémentaire Les Tamarins

- École maternelle Les Tamarins