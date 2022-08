La rentrée des classes : c’est à Saint-Paul que ça se passe

Pour une rentrée en force, les commerçants du coeur de ville de Saint-Paul (ACCV) vous accueillent du 6 au 15 août 2022 en journée continue ! Les commerces seront également ouverts les dimanches 7 et 14 août ainsi que le lundi 15 août. Pour réaliser de bonnes affaires et être au top pour la rentrée, rendez-vous à Saint-Paul où vous pouvez remporter, chaque jour, 100 euros d’effets scolaires! Quand on vous dit que les bons plans c’est par ici !