La rentrée au centre-ville de Saint-Paul

Les commerçants informent de l’ouverture des magasins en journée continue. Du vendredi 6 août au samedi 14 août 2021.



Cette initiative se tient dans le respect d’un protocole sanitaire strict, conformément aux décisions prises par le Préfet de La Réunion et à la réglementation en vigueur. Nous vous rappelons l’obligation de porter un masque et de respecter les gestes barrières.



La cité Saint-Pauloise réaffirme ainsi sa volonté de soutenir fortement les petits acteurs économiques à l’activité grandement perturbée par la pandémie de Coronavirus. Une démarche solidaire engagée pour accompagner au plus près le tissu économique local Réunionnais.