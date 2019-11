<<< RETOUR La Réunion Positive

La rénovation énergétique pour tous, un dispositif d’aide pour tous les réunionnais

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE PERSONNALISÉ

Le dispositif de diagnostic énergétique et thermique vise à réaliser gratuitement un diagnostic à domicile dans le but :

d’identifier les pistes de réduction de la consommation énergétique du logement

d’améliorer la performance énergétique et le confort thermique de l’habitat. L’ensemble des foyers réunionnais est éligible au dispositif, quel que soit son statut d’occupation ou son niveau de ressources. Si le foyer répond aux critères d’éligibilité du dispositif SLIME Réunion*, il sera alors orienté vers celui-ci.

Le diagnostic se déroule en 4 temps :

les caractéristiques du foyer sont étudiées (revenus, composition…) afin de pouvoir évaluer les aides financières auxquelles le foyer peut prétendre

un diagnostic est effectué sur les usages et les équipements présents au sein du logement afin de caractériser la répartition de la consommation électrique

un diagnostic bâti est dressé afin de cerner les travaux de rénovation énergétique à mener

une analyse des factures est réalisée afin de déterminer les ajustements tarifaires à mettre en oeuvre.

À l’issue de la visite, un rapport est rendu au ménage, préconisant les pistes de réduction sur les différents aspects (habitudes, équipements, travaux, ajustement tarifaire) à mettre en oeuvre, et les solutions existantes et adaptées correspondantes.

Le foyer peut bénéficier de l’ accompagnement d’un conseiller pour la mise en oeuvre de ces solutions.



LE SAVIEZ VOUS ? Le programme SLIME permet aux collectivités d’apporter une réponse concrète au phénomène de précarité énergétique, en fournissant aux travailleurs sociaux des outils pour mieux aider les familles qu’ils accompagnent.

À noter : les familles qui ont reçu une visite à domicile ont vu leur facture baisser de 20 % en moyenne. Les seules économies générées par les petits matériels fournis durant la visite peuvent s’élever à près de 60€ par an, et dans le cas d’un accompagnement pour la mise en place d’un chauffe-eau solaire, les économies annuelles peuvent atteindre 170€.



COMMENT BÉNÉFICIER D’UN DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE ? Pour bénéficier d’un diagnostic énergétique et thermique, le foyer peut s’adresser au Guichet La Réunion Ecopositive, en contactant le 0262 257 257

Lors du Congrès des Entreprises Publiques Locales qui a eu lieu à Strasbourg le 9 octobre dernier, la SPL Horizon Réunion, partenaire de la Région Réunion, a été désignée lauréate du Trophée des EPL (Entreprises publiques locales) dans la catégorie « Bâtiment Durable » grâce à son service régional de performance énergétique de l’habitat.

La SPL a conquis le jury grâce à ce dispositif qui ouvre une porte unique sur tous les accompagnements proposés aux familles en matière de rénovation énergétique.

C’est un service gratuit de visites à domicile pour aider les familles réunionnaises à mieux maîtriser leurs consommations d’énergie dans le but de faire des économies et les rendre écoresponsables grâce à un diagnostic énergétique.



LE TROPHÉE DES EPL

Chaque année, la Fédération des EPL salue l’excellence des Entreprises publiques locales à travers l’organisation des Trophées des EPL.

Ouverts à toutes les EPL, ils récompensent des initiatives significatives de leur performance économique, sociale et environnementale. Le concours met l’accent sur la capacité des EPL à innover et à répondre aux enjeux du développement durable.



FOCUS SUR LA SPL HORIZON RÉUNION La SPL a pour objectif d’accompagner la Région Réunion vers 100 % d’énergies renouvelables dans la production électrique à horizon 2030. Cette dernière s’engage dans une démarche de valorisation énergétique du territoire réunionnais et réalise toutes ses actions autour d’un objectif commun : oeuvrer pour la durabilité du développement de La Réunion.

Il s’agit donc d’agir pour :

➜ le développement énergétique durable de La Réunion

➜ la lutte contre le changement climatique

➜ la préservation des ressources naturelles de l’île

➜ le maintien d’un environnement sain pour les Réunionnais

➜ la lutte contre la précarité énergétique.

En tant qu’outil régional, elle dispose d’une parfaite connaissance de la situation énergétique et climatique de La Réunion à travers la collecte, l’analyse et la structuration des données. Elle permet ainsi d’orienter au mieux les stratégies énergétiques du territoire réunionnais.



LES DISPOSITIFS D’AIDE RÉGIONALE POUR AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES RÉUNIONNAIS La Région Réunion, en charge de la stratégie économique et du développement durable, met en place des dispositifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer le volume d’importation de carburant fossile, augmenter le nombre de logements équipés en chauffe-eau solaire. Objectif : permettre aux Réunionnais un meilleur accès aux énergies renouvelables et économiser sur leur facture d’électricité.

Parmi les actions mises en oeuvre par la Collectivité, le guichet mobile « La Réunion Ecopositive » permet d’informer les Réunionnais sur les dispositifs destinés à réduire leur facture d’électricité :



>> E.Co.Solidaire Le dispositif E.Co.Solidaire apporte une aide financière aux familles réunionnaises les plus modestes afin de leur permettre d’équiper leur logement d’un chauffe-eau solaire. L’aide apportée couvre le montant HT du matériel et de sa pose. Seule la TVA (8,5% ou 2,1% selon l’âge de la maison) reste à charge de la famille. Détails de l’aide apportée :

➜ jusqu’à 1 200€ HT par EDF

➜ à 70 % restant par le FEDER

➜ à 30 % restant par la Région Réunion



QUELS SONT LES CRITÈRES D’ELIGIBILITE ?

➜ être propriétaire occupant de son logement individuel (des dispositions particulières sont prévues pour les concessions d’occupation de l’ONF ou les démarches accompagnées par l’association des Compagnons bâtisseurs de La Réunion ou de l’association Abbé Pierre).

➜ correspondre au barème d’éligibilité de l’ANAH : le quotient familial doit être inférieur au plafond en vigueur fixé par l’état. En 2019, ce plafond est de 18 960€ pour 1 part.

➜ être soit bénéficiaire du chèque énergie, soit éligible à l’accompagnement à la complémentaire santé.



>> SLIME Le SLIME Réunion est un dispositif de visites à domicile, gratuit, pour aider les familles réunionnaises à réduire leur facture d’électricité.



QUELS SONT LES CRITÈRES D’ELIGIBILITE ?

Les publics ciblés sont les ménages qui ont, par exemple, formulé une demande d’aide FSL, qui sont accompagnés par les CCAS, La Fondation Abbé Pierre, l’ADIL ou le CAUE Réunion, ou encore des résidents de groupes d’habitat social.



>> Chèque Photovoltaïque Le dispositif « Chèque Photovoltaïque » est une subvention régionale destinée à des particuliers ou à des agriculteurs qui en font la demande pour l’installation de centrales photovoltaïques individuelles, acquises auprès d’un professionnel partenaire du dispositif.

Détails de l’aide apportée :

➜ 1 000 € À 3 000 € par subvention accordée, pour les installations sans système de stockage,

➜ 2 000 € À 6 000 € par subvention accordée, pour les installations avec stockage.



QUELS SONT LES CRITÈRES D’ELIGIBILITE ?

➜ être propriétaire de son habitation (particulier) ou de son exploitation (agriculteur)

➜ être raccordé au réseau EDF (sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole)

➜ faire appel à un professionnel partenaire du dispositif



FOCUS SUR EDF EDF accompagne l’ensemble des acteurs réunionnais dans leur projet de transition écologique. En ce sens, EDF travaille étroitement avec des partenaires comme la Région Réunion afin de tendre vers l’autonomie énergétique en développant davantage d’énergies renouvelables mais aussi de nouvelles offres pour permettre aux particuliers de maîtriser leurs consommations d’électricité et donc de faire des économies. C’est pourquoi EDF s’est engagé à aider tous les Réunionnais à investir dans la rénovation de leurs installations. Une démarche possible grâce à la mise en place d’un nouveau cadre de maîtrise de l’énergie validé par la Commission de Régulation de l’Energie et porté avec la Région Réunion, l’Ademe et l’Etat, pour un montant de 160 millions d’euros sur 5 ans.

Bien entendu, la solidarité est également au coeur des préoccupations d’EDFpour accompagner les foyers les plus fragiles à mieux maîtriser leur consommation et bénéficier du Chèque Energie pour payer en partie les factures d’électricité.

