La rénovation du stade Christol Marivan est lancée

Les services techniques réhabilitent actuellement le stade municipal de Saint-Leu.



Fleuron des équipements sportifs en centre-ville, le stade Christol Marivan est homologué pour accueillir les rencontres de football de Régionale 1. Comme les Marsouins de Saint-Leu, l’Athlétic Club de Piton jouera donc sur ce terrain à la reprise du championnat le 11 mars prochain.



Remise aux normes et sécurisation



Les plombiers, peintres et menuisiers de la ville ont donc un mois pour rénover les sanitaires, douches et effectuer des travaux d’étanchéité. Dans le même temps, les tribunes retrouveront leurs fastes d’antan. Pour cela, le décapage des murs et des sols a débuté cette semaine.



La sécurisation du site passe aussi par la pose de filets. “Les tribunes seront repeintes dans la foulée avant la pose de filets sous la toiture par une entreprise afin d’empêcher le retour des pigeons qui dégradent à long terme l’équipement par leurs défections et gênent également les spectateurs” explique le Maire.



Et Bruno Domen d’ajouter que “ l’appel d’offres pour le renouvellement de l’éclairage public du stade a également été lancé. Il s’agit d’offrir un équipement digne de ce nom aux clubs de foot sur ce terrain légendaire”



Un suivi régulier de l’avancée des travaux



Présent sur site les premiers jours de chantier, le Maire suit particulièrement cette rénovation qui réunit au delà des ouvriers spécialisés de la commune des agents du service des sports. Ils ont eux aussi à cœur de participer à la rénovation de l’ensemble de cette infrastructure communale. De nombreux corps de métiers sont ainsi mobilisés un mois durant pour réhabiliter les locaux et équipements du stade Christol Marivan avant l’ouverture de la nouvelle saison 2023- 2024.