Communiqué "La remise en cause de la pluralité de la presse est un danger pour l’émancipation culturelle"

Le président de l’Association de l’Ancien Temple Tamoul du Portail réagit au 3ème jour de non parution du Journal de l'île. Par NP - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 11:10

Le communiqué :



Nous notons avec regret, la non parution pour la troisième journée consécutive, du Journal de l’Ile de La Réunion.



Si la liberté de la presse est un droit inaliénable que nous épousons tous, nous devons aussi, veiller à sa pluralité.



Moteurs de l’émancipation culturelle à La Réunion, les journaux ont porté des pans majeurs notre histoire à la lumière. L’hindouisme est ainsi sorti de l’obscurité et s’est épanoui !

Nous nous inquiétons de cette réduction de l’offre, préjudiciable à la diversité culturelle de notre île.

Nous prions pour un règlement rapide de ce problème, qui n’est pas qu’un simple contentieux entre des partenaires privés.



Alain MARDAYE

Président de l’Association de l’Ancien Temple Tamoul du Portail