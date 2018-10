La remise des prix pour le concours de poésie reportée au 5 décembre

A l’occasion du bicentenaire de la naissance du poète Leconte de Lisle, la Caisse des Écoles de la Mairie de Saint-Paul et le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) organisent un concours de poésie intitulé « Sur les traces de Leconte De Lisle ».Les enfants âgés entre 8 et 12 ans scolarisés dans un établissement de la ville étaient invités à prendre leur plus belle plume.Toutefois, la remise des prix qui devait lieu le mercredi 24 octobre 2018, dans la salle du Conseil municipal sera reportée au mercredi 5 décembre 2018. Elle se déroulera à partir de 14h dans le hall de la médiathèque Leconte de Lisle.